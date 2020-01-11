غدًا.. بدء المرحلة الأولى للربط الكهربائي بين مصر والسودان بقدرة 50 ميجاوات​

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ستضع الجهد على خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان من محطة محولات توشكى غدًا الأحد، وفقًا للاتفاق مع الجانب السوداني على بدء المرحلة الأولى من الربط بقدرة 50 ميجاوات.

وأشار عزت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أنه يجري حاليًا الاستعداد للمرحلة الثانية من الربط بين البلدين، من خلال الاتفاق على توريد وتركيب أجهزة حديثة تساهم في رفع كفاءة الخطوط، حتى تستوعب نقل القدرات التي سيتم رفعها إلى 150 ميجاوات، قائلًا: "تنفيذ المرحلة الثانية ربما يستغرق عام".

وفي سياق متصل، قال مصدر مسئول بمكتب وزير الكهرباء، إن الأسبوع الماضي شهد عقد لقاء بين مسئولي وقيادات الكهرباء المصرية مع وفد سوداني رفيع المستوى في القاهرة، لوضع اللمسات الأخيرة لبدء تشغيل الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين، بعد تعثر الربط بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها السودان الفترة الماضية.

وأضاف المصدر لـ"مصىراوي"، أن مصر جاهزة ومستعدة للتشغيل في أي وقت، مؤكدًا: "نحن في انتظار إشارة البدء التي يحددها الأشقاء السودانيين، والعمل يجري حاليًا على قدم وساق لبدء عمليات الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين".

ويضم خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان 300 برج على الأراضي المصرية، بتكلفة استثمارية متوقعة بلغت 56 مليون دولار.

ويسمح خط الربط مع السودان لمصر بالربط مع باقي الدول في أفريقيا، وتقديم ما يحتاجه الجانب السوداني من كهرباء.