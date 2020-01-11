حدث في 8 ساعات| تسريب عربي ثانية ثانوي وشكري يبحث أزمة سد النهضة بواشنطن

كتب- محمد نصار:

شهدت مصر، اليوم السبت، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كان أبرزها إعلان الحكومة المصرية الحداد لمدة 3 أيام في وفاة السلطان قابوس، وتسريب امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي على "فيس بوك"، ومغادرة وزير الخارجية إلى واشنطن بسبب سد النهصة.

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها مصر خلال الـ8 ساعات الماضية: