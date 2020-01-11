وزير القوى العاملة يسلم 305 شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة بالأقصر

القاهرة- أ ش أ:

سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ونائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر، 305 شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، بالإضافة إلى توزيع 30 حقيبة من منتجات مركز التدريب المهني التابع للمديرية بالرضوانية على الأيتام والأرامل.

وقال الوزير - خلال زيارته لمحافظة الأقصر اليوم السبت في إطار جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد - إن الدولة تهتم بالعمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها، نظرًا لما تمثله هـذه الفئة من نسبة كبيرة من المجتمع وبالتالي من الاقتصاد القومي، موضحا أن الوزارة تضع هذه الفئة كإحدى الركائز الأساسية للبناء والتنمية.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من أطلق حملة رعاية العمالة غير المنتظمة بشهادة "أمان" في فبراير 2018، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير "حياة كريمة" للمواطن المصري، موضحا أن هذه الشهادة تستهدف توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت والمرأة المعيلة بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وأوضح أن الوزارة أولت اهتمامًا بالعمالة غير المنتظمة، فأصدرت لائحة مالية جديدة ومتميزة؛ لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية؛ للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلاءم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تضع على عاتقها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الرئيس جعل 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم الاهتمام بهم في شتى القطاعات والمجالات من خلال برامج تؤهلهم للتعايش والاندماج مع المجتمع، فضلا عن دمجهم في سوق العمل إيمانا بالقدرات الخاصة، والطاقة الكامنة داخل هذه الفئة بالمجتمع.

وفي لفتة إنسانية، استمع الوزير إلى شكوى من أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، طالبا توفير فرصة عمل له تتناسب مع إعاقته، ووعده الوزير بتلبية طلبة، موجها مدير القوي العاملة بتوفير فرصة عمل من خلال نسبة الـ 5% لهذه الفئة على الفور.​