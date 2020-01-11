مستقلا قاطرة اختبار.. وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

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كتب- أسامة علي:

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية، اليوم السبت، لمتابعة معدلات تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، وكذلك معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان.

وبحسب بيان، بدأت الجولة بتفقد محطة النزهة بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، حيث استقل الوزير قاطرة اختبار على السكة من محطة النزهة ليتفقد بقية محطات المرحلة وهي هشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور التبادلية التي تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط.

واطلع الوزير على معدل تنفيذ كل محطة ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من المحطات الستة وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها لفتح المحطات للركاب في 25 أبريل القادم بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائي السلام/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان.

بعد ذلك، تفقد الوزير مشروع القطار الكهربائي الذي وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهراً، حيث تفقد وزير النقل محطات وجسر المشروع واطلع على معدلات تنفيذها.

ووصلت نسبة إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائي إلى 13% من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء مما يقرب من 12% من أعمال الكباري بالمشروع و14% من أعمال الأنفاق، و12% من أعمال جسور السكة ونحو 7% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.

وأكد الوزير أن المشروع يساهم في ربط القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، كما سيساهم في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجارياً وصناعياً، مضيفا أن مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي لها أهمية كبيرة في تعظيم الفائدة من منظومة النقل الجماعي.

جدير بالذكر أن مسار القطار الكهربائي يبلغ طوله 70 كيلومتراً، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ 6 كباري ونفقين اثنين للقطار الكهربائي، بالإضافة إلى إنشاء عدد 4 كباري سيارات بالهايكستب ومداخل مدينتي المستقبل والشرق.

وتنفذ شركات مصرية أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة بمشروعي المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي السلام/العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان، فيما سيتم توريد الوحدات المتحركة للمشروعين من الخارج.​