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الإسكان: جمال طلعت يتولى رئاسة جهاز القاهرة الجديدة

04:17 م السبت 11 يناير 2020
الإسكان: جمال طلعت يتولى رئاسة جهاز القاهرة الجديدة

الدكتور عاصم الجزار

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولى المهندس جمال محمود طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، القيام بأعمال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى عمله. بحسب بيان صحفي.

كما أصدر الجزار، قراراً بنقل المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، للعمل بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما نص القراران، أن على جميع الجهات المختصة تنفيذهما اعتباراً من تاريخ صدورهما.

عاصم الجزار جمال طلعت جهاز القاهرة الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية تطوير المدن

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