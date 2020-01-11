شكري يغادر إلى واشنطن لاستكمال مفاوضات سد النهضة

كتب - محمد عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة هناك تستمر أسبوعا، يلتقي خلالها عدد من المسؤولين واستكمال التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.

قالت مصادر مطلعة بالمطار القاهرة، غادر شكري على الرحلة المصرية المتجهة إلى واشنطن، وتم إنهاء إجراءات سفره من الاستراحة الحكومية بالمطار.

تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 13 يناير الجاري، اجتماعا يضم وزراء الخارجية ووزراء الري للدول المعنية بسد النهضة الأثيوبية، لاستكمال المفاوضات بهدف حل الخلافات بينهما.

ويعد اجتماع واشنطن لوزراء الخارجية ووزراء الري يمثل الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق قبل تفعيل البند العاشر من إعلان المبادئ، والذي ينص على اللجوء إلى وسيط متفق عليه، او رفع الأمر لرؤساء الدول والحكومات.

قدمت مصر عدة مقترحات للتوصل لاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل السنوي وما يستلزم تصريفه من سد النهضة أثناء الملء الأول، وما يلزم تصريفه أثناء التشغيل لضمان عدم إحداث ضرر بدولتي المصب، خاصةً أثناء فترات الجفاف.