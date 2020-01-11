البابا تواضروس ناعيًا السلطان قابوس: كان رمزًا لقوة ووحدة سلطنة عُمان لنصف قرن

كتب- مصطفى علي:

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، فقيد سلطنة عمان والأمة العربية جلالة السلطان قابوس بن سعيد، بعد مسيرة حافلة بالعطاء، أحدث خلالها نهضة شامخة وقيادة حكيمة في عُمان والعالم العربي والعالم أجمع، فصار رمزًا لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها فيه المكانة والنهضة والعزة.

وتقدم البابا باسمه وباسم المجمع المقدس، بالعزاء للشعب العُماني الشقيق وللعائلة المالكة، مصلين إلى الله أن يعطيهم العون في إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة في خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك.