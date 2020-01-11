تدشين خط طيران جديد بين القاهرة وبغداد

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، أولى الرحلات لشركة فلاي بغداد للطيران القادمة من العاصمة العراقية بغداد، بعد تدشين خط طيران جديد بين العاصمة العراقية والقاهرة.

وبحسب بيان، حرصت سلطات مطار القاهرة، على استقبال الركاب القادمين على الرحلة البالغ عددهم نحو 140 راكبا، بتقديم الهدايا التذكارية والترحيب بهم داخل صالات المطار فور وصولهم.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن شركة فلاي بغداد طلبت تسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وبغداد، وتم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل خط الجديد، على أن تسير فلاي بغداد رحلة أسبوعيا من وإلى مطار القاهرة الدولي.

أضافت المصادر تم تحديد يوم السبت، لتكون موعد الرحلة المباشرة لشركة طيران فلاي بغداد، موضحه أن شركة إيرو سيرفيس هي من تقدم الخدمات لشركة الطيران داخل مطار القاهرة.

وشهد مطار القاهرة الدولي، خلال العام الماضي تطوير كبير داخل صالات السفر والوصول من تدعيم منظومة أمنية وتحديث المعدات، تسيير عدد كبير من رحلات الطيران، إضافة إلى تدشين خطوط جديدة مع عدد من الدول واسئتناف عدد كبير بعد تعليق دام لسنوات.