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البابا تواضروس يبدأ اليوم زيارة رعوية لسوهاج.. تعرف على تفاصيلها

01:18 م السبت 11 يناير 2020
البابا تواضروس محافظة سوهاج افتتاح مدارس عيون مصر مطرانية الأقباط الأرثوذكس

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