البابا تواضروس يبدأ اليوم زيارة رعوية لسوهاج.. تعرف على تفاصيلها

كتب مصطفى علي

يبدأ اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رعوية لإيبارشيات محافظة سوهاج وتستمر حتى يوم السادس عشر من يناير الجارى، وتشمل الزيارة جميع إيبارشيات سوهاج طهطا وطما والبلينا وأخميم.

ومن المنتظر أن تشمل الزيارة فى يومها الأول، افتتاح مدارس عيون مصر "سان جورج بدائرة مركز سوهاج وتستكمل الزيارة بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس وسوف يقوم قداسته بعقد لقاء مع آباء كهنة المحافظة فى اجتماع عام بمقر مطرانية الأرقباط الأرثوذكس بسوهاج، وبعدها يلتقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية باللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وكافة القيادات التنفيذية للمحافظة.

ويستكمل قداسة البابا زيارته لمحافظة سوهاج فى ثاني يوم بزيارة كنيسة السيدة العذراء بجرجا ومطرانية البلينا لعقد لقاء عام مع شعب المطرانية بالبلينا ويستكمل بعدها فى الأيام القادمة مراسم جولته بالمحافظة وسوف يدشن البابا خلال هذه الزيارة عدد من الكنائس فضلا عن لقاءات رسمية مع قيادات المحافظة ومؤتمر شعبى وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية للبابا تواضروس لسوهاج.

ويوم الاثنين، يحضر قداسة البابا قداس تدشين مطرانية سوهاج وفي المساء عظة من مطرانية أخميم، ويوم الثلاثاء يشارك في قداس وتدشين بمدينة طما، وفي المساء لقاء مع الرهبان من دير العذراء مريم بأخميم ويوم الأربعاء يشارك قداسة البابا في قداس وتدشين بمدينة طهطا وفي المساء لقاء مع رهبان ديري الانبا شنودة الغربي، الأنبا بيشاي.