شديد البرودة وعودة للشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 72 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب الانحاء تشهد بداية من اليوم السبت حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر لمدة 72 المقبلة.

وأضاف شاهين، أن التحسن في الأحوال الجوية يتبعه مرة أخرى ظهور الشبورة في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، كما تزداد فترات سطوع الشمس.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تعود تدريجيا إلى معدلات الطبيعية، ويصبح الطقس معتدلا بساعات النهار، وبارد في ساعات الليل شديد البرودة في الأوقات المتأخرة، كما يصل الجو لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكد أن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها تشمال وجود شبورة مائية وجو غائم جزئي على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون مشمس على جنوب سيناء والغردفة والصعيد، وتتراوح سرعات الرياح بين 8 - 11 عقدة في الساعة، وتؤدي إلى اطضراب الملاحة يومي الاثنين والثلاثاء.

وتابع: درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ17 - 8 درجات، والسواحل الشمالية 18 - 11، جنوب سيناء والغردقة 18 - 6 درجة، وتتراوح درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد من 17 وحتى 18 درجة نهارا، و7 - 8 ليلا.

وأوضح أن فرص سقوط الأمطار تنعدم تماما على كل أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى احتمال وجود موجات من الصقيع مرة أخرى، خلال الفترات المقبلة نظرا لأننا في فصل الشتاء ومن الوارد أن تحدث أي تقلبات أخرى.