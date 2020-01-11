رئيس جهاز الشروق: تنفيذ محور عرضي لربط القطاعين الغربي والشرقي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم استحداث محور جديد بالواجهة الجنوبية بالمدينة، للربط بين القطاعين الغربي والشرقي بالمدينة، ويكون بمثابة امتداد لمحور أحمد عرابي الحالي، مشيراً إلى أن المحور الجديد يبدأ من طريق الحرية حتى مدخل السويس 3 بكامل واجهة المدينة، المطلة على طريق السويس.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، أن الأعمال بالمشروع تتضمن تنفيذ طريق في اتجاهين بطول (3.2كم)، وبعرض ثلاث حارات بكل اتجاه، وتركيب اللافتات الإرشادية والتحذيرية اللازمة والتخطيط المروري، مشيراً إلى أنه تم رفع مخلفات من الطريق بكمية (60 ألف م3)، وكذا تنفيذ طبقة الأساس بطول 2400م، وأعمال البردورات بطول 2800م، ونقل وتركيب أعمدة إنارة وجارٍ ربط المحور على طرق كوبري مدخل السويس (3).

وفي سياق متصل، أشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم تطوير قطاع من المحور الحالي من مدخل المدينة (1) إلى مدخل (2)، حيث شملت الأعمال تنفيذ طبقة أسفلت وأرصفة واستبدال (250)كشاف صوديوم بكشافات ليد بكامل الطريق البالغ طوله (3 كم).