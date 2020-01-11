مصر تعلن الحداد 3 أيام على رحيل السلطان قابوس

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على صفحته بـ"فيسبوك"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعلان حالة الحداد في البلاد ثلاثة أيام؛ لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان الذي وافته المنية اليوم.

وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانا نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان.

وأكد بيان رئاسة الجمهورية أن "الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ أنه رمز لقوة ووحدة سلطنة عمان علي مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

وجاء نص البيان:

"فقدت الأمة العربية زعيما من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ أنه رمز لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

ولا تنسى مصر وشعبها للسلطان قابوس- رحمه الله- مواقفه الأخوية والقوية والتى سطرها التاريخ بحروف من نور.

إن الرئيس عبد الفتاح السيسى- إذ ينعى لمصر والأمة العربية- أخا وصديقا، ليعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيا المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء ما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد - سبحانه وتعالى- خطى سلطنة عمان لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم والازدهار".