شعراوي لمحافظ الغربية: لا بد من فرض سيادة الدولة

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ بمقر الوزارة، لاستعراض خطة عمل المحافظة خلال الفترة المقبلة في كافة القطاعات والمجالات التي تهم المواطن بما يساعد في تحسين الخدمات المقدمة إليه.

وعرض محافظ الغربية، خلال اللقاء، حسب بيان، الجهود الجارية فيما يخص رفع كفاءة العاملين بالمحافظة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون الجاري مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة في هذا الشأن.

كما تم استعراض جهود المحافظة فيما يخص تطوير الأسواق العشوائية ونقلهم إلى أماكن أخرى لمنع الاختناقات والتكدسات المرورية في بعض المدن، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ورصف الطرق الرئيسية في المدن والأخرى التي تربط بين المراكز والقرى.

وأشار الدكتور طارق راشد، إلى توقيع المحافظة لعدد من اتفاقيات التعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير بعض المناطق العشوائية وغير الآمنة بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة وتأهيل مصنع تدوير القمامة في المحافظة، والتعاقدات التي ترغب المحافظة في توقيعها مع بعض الشركات التي تقدمت رسميًا للاستثمار في المنظومة والحصول على خدمة النظافة في بعض الأحياء.

وأكد الوزير، أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم جهود المحافظات خاصة في مجالات الصحة والتعليم بالإضافة إلى دورهما في منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وضمان إشراك القطاع غير الرسمي للمساهمة في نجاح تنفيذ المنظومة وضمان استدامتها.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى دعم الوزارة والحكومة لكافة الأفكار المبتكرة والمبادرات الخاصة بالشباب والتي تساعد في حل بعض المشاكل والتحديات بالمحافظات وعلى رأسها مشكلة القمامة والمساعدة في تحسين مستوى النظافة في الشارع.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود محافظ الغربية ونائبه خلال الفترة الماضية والخطط والرؤى التي تم وضعها للمساهمة في تنمية موارد المحافظة وإيجاد حلول للدفع بالمشروعات المتوقفة للحفاظ على موارد المحافظة والدولة والعمل على زيادتها وسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها والدفع بها خاصة في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والصحة لسرعة دخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها.

كما شهد الاجتماع، بحث مشروعات تطوير القرى النموذجية بالغربية واستغلال بعض الصناعات والمنتجات التي تتميز بها مدن المحافظة خاصة في مجال العطور والأخشاب وبعض الصناعات الأخرى.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحسم وحزم على التعديات الخاصة بأراضي وأملاك الدولة والتنسيق والتعاون بين المحافظة وكافة الجهات المعنية بإزالة التعديات والمخالفات والتعامل بحسم مع الإشغالات التي تؤثر على حركة المرور وسير المواطنين في بعض مدن المحافظة.

وتمت الإشارة إلى التعاون القائم حاليًا بين المحافظة وجامعة طنطا وأهمية دور الجامعات في المجتمع المحلي والمساعدة في دراسة المشكلات والتحديات ووضع حلول لها.