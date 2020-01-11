السيسي ناعيا السلطان قابوس: "كان داعما دائما للقضايا العربية والإسلامية"

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بيانا نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان.

وقال الرئيس: "بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد".

وأضاف الرئيس، كان داعماً دائماً للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة"

وتابع: "ادخله الله فسيح جناته والهم اسرته الصبر والسلوان".