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السيسي ناعيا السلطان قابوس: "كان داعما دائما للقضايا العربية والإسلامية"

10:42 ص السبت 11 يناير 2020
السيسي ناعيا السلطان قابوس: "كان داعما دائما للقضايا العربية والإسلامية"

السلطان قابوس بن سعيد

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بيانا نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان.

وقال الرئيس: "بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد".

وأضاف الرئيس، كان داعماً دائماً للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة"

وتابع: "ادخله الله فسيح جناته والهم اسرته الصبر والسلوان".

قابوس بن سعيد الرئيس السيسي سلطنة عمان

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