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رئيس الطائفة اليهودية: مصر تحتضن المساجد والكنائس والمعابد

11:51 م الجمعة 10 يناير 2020
رئيس الطائفة اليهودية: مصر تحتضن المساجد والكنائس والمعابد

رئيسة الطائفة اليهودية في مصر ماجدة هارون

(أ ش أ):

أكدت رئيس الطائفة اليهودية في مصر ماجدة هارون، إن مصر أرض الأديان هي التي تسمع فيها صوت الأذان في المسجد، كما تسمع أجراس الكنائس وتذهب الناس لتصلي فيهما وكذك المعبد اليهودي "إلياهو هانبي" الذي تم ترميمه.

ولفتت رئيس الطائفة إلى أهمية مشروع ترميم "المعبد اليهودي"، وقالت إنه حدث مهام لمصر، ودعت إلى أن يكون المعبد مفتوحا للزيارة من قبل الجمهور.

جاء ذلك في تصريحات لها على هامش افتتاح المعبد اليهودي "إلياهو هانبي" بالإسكندرية مساء اليوم الجمعة، بحضور وزير الاثار والسياحة خالد العناني وعدد من السفراء.

وقال ألبير رييه عضو جمعية "قطرة اللبن" الخاصة بالحفاظ على التراث اليهودي في مصر إن المعابد والمقابر اليهودية جزء من التراث المصري.

وأكد أهمية مشروع ترميم المعبد اليهودي من الناحية السياحية فإنه سيجذب السياحة الدينية، مشيرا إلى أن هناك رحلة من فرنسا لزيارة المعبد في فبراير المقبل.

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الطائفة اليهودية ماجدة هارون افتتاح المعبد اليهودي

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