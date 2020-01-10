وكيل النواب عن بيان الخارجية الإثيوبية: يستفز مشاعر المصريين

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ببيان وزارة الخارجية المصرية، ردًا على بيان الخارجية الإثيوبية فيما يخص مفاوضات بناء سد النهضة، مؤكدًا أن بيان الخارجية المصرية شامل وقوي ويوضح حقائق مفاوضات سد النهضة والتعنت الإثيوبي في المفاوضات.

وأوضح "وهدان" في بيان صحفي، أن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي تخرج عن حدود اللباقة والدبلوماسية وتستفز مشاعر المصريين، وتزيد من الاحتقان بين الشعبين، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تضر بعملية التفاوض بين البلدين للوصول لأفضل حل ممكن، بما لا يؤثر على حصة مصر في مياه النيل.

وتابع "وكيل النواب" أن المفاوضات بين وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، كشفت تعنت الجانب الإثيوبي فيما يخص فرض سياسة الأمر الواقع وقواعد ملء سد النهضة، بما يضر بمصر، وهو أمر لن يتم قبوله بأي شكل، مشيرًا إلى أن الجانب المصري وضع كافة الحلول التي تخدم التنمية وتوفر الكهرباء لإثيوبيا وذلك بما لا يتعارض مع حقوق مصر التاريخية والموثقة والمحصنة بالقوانين والاتفاقيات الدولية.