سميح ساويرس: أتمنى أن تستمر جائزة ساويرس لعقود طويلة

منى ذو الفقار: نحتفل العام المقبل بمرور 20 عامًا على تأسيس "مؤسسة

كتب- محمد عاطف:

تصوير- هاني رجب:

قال المهندس سميح ساويرس، إنه تأثر كثيرًا من كم الأشخاص الذين ساعدوا في تدشين جائزة ساويرس الثقافية، مضيفًا: "هناك أشخاصًا كثر لم أجدهم بجانبي في حفل توزيع جوائز الليلة، على رأسهم شمس الأتربي التي رحلت عن دنيانا مؤخرًا، ويبدو أننا عجزنا".

وأضاف خلال كلمته في حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة عشرة لجائزة ساويرس الثقافية، اليوم الجمعة: "أتمنى أن تستمر هذه الجائزة لعقود طويلة، حتى يأتي أحفادنا هنا، ويقولون إن أجدادنا تركوا لنا حاجة كويسة".

وأكمل: "هذه الجائزة من أفضل الاستثمارات التي عملناها وأشكر كل من جعلنا نحضر الحفل كأننا ضيوف، ولا نحمل هم أي شيء في التنظيم، ومنذ إنشاء الجائزة لم أسمع من أحد أنه ظلم أو غبن من التحكيم".

وأعلنت مؤسسة ساويرس مؤخرًا القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم، التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم.

وتضمنت القوائم القصيرة في الرواية، فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدي 5 أعمال هي "جوائز للأبطال" لـ"أحمد عوني"، "تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا " لـ"شريف عبدالصمد"، "ليلة يلدا" لـ"غادة العبسي"، "درب الإمبابي" لـ"محمد عبدالله سامي"، "المقاعد الخلفية" لـ"نهلة كرم".

وفي فرع شباب الأدباء للمجموعة القصصية، تصدرت القائمة القصيرة مجموعات "قميص تكويه امرأتان" لـ"أحمد الدريني"، "أفلام عبده باراديزو.. الشركة السرية" لـ"محمد عثمان الفندي"، "تقرير عن الرفاعية" لـ"محمد الفولي"، "مسيح باب زويلة" لـ"مصطفى زكي"، "زار" لـ"هبة خميس".

بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو مكتوب مباشرة إلى السينما "عمل أول" كالتالي: "إحنا مين" لـ"أشرف رياض"، "وصال" لـ"مافي ماهر"،"ويذهب لأجل الضال" لـ"محمد المصري"، "طريق البحر" لـ"محمد مهاود"، "هابي برزداي" لـ"مصرية عبدالعزيز ودنيا ناصر".