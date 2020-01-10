مذكرة تفاهم بين البريد والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر

القاهرة- (أ ش أ):

وقَّعت الهيئة القومية للبريد، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بهدف توفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الاتحاد للعملاء من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ووقع مذكرة التفاهم عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ومنى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.

يأتي ذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية؛ وبهدف إتاحة المزيد من قنوات توصيل التمويل للمشروعات متناهية الصغر، ونشر وتشجيع ثقافة العمل الحر للحد من البطالة والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري المتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالي لعملاء الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.

وأشار عصام الصغير إلى أن هذا الاتفاق له أهمية خاصة تتمثل في أنه يساهم في الوصول بخدمات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر إلى عملائه في مختلف المناطق والقرى والنجوع في كافة المحافظات من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد والتي يبلغ عددها نحو 4 آلاف مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول خدمات التمويل متناهي الصغر لأكبر عدد من المواطنين بكل سهولة ويسر خاصة في الدلتا وصعيد مصر.

وينص البروتوكول على تسويق المنتجات الحرفية والتراثية التي ينتجها أصحاب المشروعات الصغيرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للبريد، وفتح حسابات جارية لعملاء الجهاز وصرف المبالغ التي يقرضها للعملاء وتحصيل أقساط القروض والأخطار لسداد القروض لحظياً بالإضافة إلى تقديم خدمات البريد السريع وتوصيل الطرود والحصول على تقرير الاستعلام الائتماني عن عملاء التمويل متناهي الصغر وتبادل المعلومات الشهري بشأنهم من خلال الاتحاد لصالح أعضاء الاتحاد الذي يصعب عليهم الربط المباشر مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني أو التواصل الإلكتروني مع الاتحاد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة لدى الهيئة القومية للبريد.