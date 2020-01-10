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"مستقبل وطن" يُكرم ذوي الهمم بالشيخ زايد ويوقع بروتوكول "تفاؤل.. أنت البداية"

07:28 م الجمعة 10 يناير 2020
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كتبت- ميرا إبراهيم:

كرّم حزب مستقبل وطن، اليوم الجمعة، عددًا من النماذج المشرفة من ذوي الهمم، موقعًا في ذات الوقت، بروتوكول مع المهندس أحمد قطب رئيس مجلس إدارة قطب للاستثمار لتدشين مبادرة "تفاؤل.. أنت البداية" وتعميمها على كافة مراكز وأقسام محافظة الجيزة.

وقال عادل ناصر، أمين عام حزب "مستقبل وطن" في محافظة الجيزة، خلال الاحتفالية التي نظمتها اليوم الجمعة، أمانة الشيخ زايد، إن هذه الاحتفالية لتكريم ذوي الهمم في كافة المجالات.

وأشار إلى أن احتفال حزب مستقبل وطن اليوم، بالنماذج المشرفة من ذوي الهمم، الذين حققوا نجاحات كبيرة في مختلف المجالات، يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية بالاهتمام بدمج ذوي القدرات الخاصة، ودفعهم من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتقدم إلى الأمام، لأنهم قادرون باختلاف.​

حزب مستقبل وطن ذوي الهمم أحمد قطب مبادرة تفاؤل.. أنت البداية

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