الأوقاف: إنفاق ملياري جنيه بين 2013 و2019 لإحلال وتجديد المساجد

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف إنفاق 2.3 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2013 وحتى ديسمبر 2019 وذلك على إحلال وتجديد وصيانة وترميم 3183 مسجدًا بمختلف المحافظات.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف اليوم الجمعة، أن ما تم إنفاقه على فرش المساجد في ذات الفترة بلغ (383) مليون جنيه، وذلك لفرش (8133) مسجدًا، بخلاف المبلغ السابق، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله (عز وجل).

كما بلغ إجمالي ما تم صرفه من المساعدات النقدية والعينية والقرض الحسن وصكوك الأضاحي وتحقيق شروط الواقفين في الفترة نفسها ما يزيد على المليار ونصف المليار جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.