بالصور- افتتاح مشروع شارع مصر بمدينة 6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، ونواب ومسئولو الجهاز، ومحمد فريد خميس رئيس جمعية المستثمرين، وأيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات الموقع الأول لمشروع شارع مصر- شباب أكتوبر بالمدينة، اليوم الجمعة.

ويأتي المشروع فى إطار اهتمام جهاز المدينة بتوفير فرص عمل لشباب المدينة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ويعد هذا الموقع النواة الأولى لهذا المشروع بمدينة 6 أكتوبر، ويقع المشروع على المحور المركزي بجوار معهد الثقافة والعلوم.

وقال رئيس جهاز أكتوبر؛ إن شارع مصر مخصص لـ(شباب أكتوبر) بعدد 50 عربة ديكورية متحركة للعمل بأنشطة مختلفة متكاملة (طعام - إكسسوارات - مشغولات يدوية – مشروبات – ألعاب أطفال) وتم تجهيز أماكن العربات بشكل لائق والعربات ذات شكل ديكوري جمالي يتم تنسيقها بشكل حضاري، وتم تجهيز وصلات مياه الشرب والصرف للعربات، ومصادر التغذية للكهرباء، وكل عربة لها وصلاتها المنفصلة وتزويدها بحنفيات حريق، كما تم إنهاء كافة الأرضيات بالموقع من أسفلت وبلاطات وخرسانة، وتم إنشاء دورات المياه العمومية الخاصة بالمكان وتركيب السور لحماية الموقع، وتركيب سلات المهملات، وتنفيذ البوابات والمقاعد واللوحات الإرشادية في الموقع وخارجه.

وأضاف أنه سبق لجهاز المدينة إجراء قرعة تسكين المرحلة الأولى من مشروع شارع مصر- شباب أكتوبر. وتم فتح باب تلقي الطلبات في الفترة من 10/7/2019 إلى 1/8/2019 باشتراطات وضوابط محددة منها أن يتراوح سن الشاب المشارك في 10/ 7/ 2019 بين 21 إلى 40 سنة، وأن يكون محل الإقامة مدينة 6 أكتوبر، وعدم تغيير النشاط إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من جهاز مدينة 6 أكتوبر، مع الالتزام بعدم العمل بالقطاع الخاص أو العام أو الحكومة، وأن يكون المتقدم غير مؤمن عليه، مع الالتزام بإخلاء الموقع المصرح به فور إنهاء التصريح من جهاز المدينة، ويحظر تشغيل السماعات ومكبرات الصوت، ويشترط تقديم صحيفة الحالة الجنائية، والحفاظ على مستوى النظافة مع توفير سلة للنظافة، والالتزام بتوفير زي موحد للعاملين.

وأجريت القرعة العلنية للشباب المتقدمين على المشروع، يوم 8/9/2019 حيث تقدم عدد 300 شاب على موقعين تم إجراء القرعة عليهما. الموقع الأول منطقة المعاهد بجوار مدينة الثقافة والعلوم وتم اختيار 50 فائزًا و 45 متقدمًا في قائمة الانتظار، في حالة إخلال أي من المتقدمين الخمسين بالضوابط والاشتراطات

بمقابل الإشغال بثلاثة مواقع في المدينة وهي كالآتي: (المنطقة الأولى على المحور المركزي، بجوار معهد الثقافة والعلوم، والمنطقة الثانية بجوار مستشفى الشرطة، والمنطقة الثالثة شباب الـ100 متر بالعمرانيات).