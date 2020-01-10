جمارك بورسعيد تحبط تهريب كمية من البضائع الأجنبية

كتب- طه عبيد:

جمارك بورسعيد تضبط 3 محاولات تهريب لكمية من الملابس الجاهزة والأحذية والأجهزة الكهربائية الأجنبية الصنع الغير خالصة الرسوم الجمركية

أحبطت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية، 3 محاولات تهريب لكمية من الملابس الجاهزة والأحذية والأجهزة الكهربائية الأجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

وأحبطت المحاولة الأولى، بالتنسيق مع قسم الجنوب أول بمديرية أمن بورسعيد، عندما ضبطت السيارة رقم "ط م ه 1759" قيادة المتهم "ي. م. ل" وبصحبته المتهم الثاني "م. ط. م" أثناء محاولتهما الهروب في الاتجاه المعاكس، فتم مطاردتهما وإلقاء القبض عليهما.

وتبين أن السيارة محملة بـ215 كرتونة داخلها 5112 كنترة رجالي وأولادي منشأ الصين، وقدرت القيمة الجمركية بمبلغ 270963 جنيهًا والضرائب والرسوم الجمركية بمبلغ 223278 جنيهًا.

أما المحاولة الثانية، التي أحبطتها جمارك بورسعيد، كانت بناء على مذكرة من قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع إدارة المنافذ، وتم ضبط السيارة نصف نقل رقم "ط د ج 2134" قيادة "م. ط." وبصحبته المتهم "م. م." ومحملة بعدد 5660 قطعة عبارة عن سشوارات حريمي وماكينات حلاقة رجالي ومكاوي شعر حريمي وأمشاط كهربائية حريمي، وجميع البضائع أجنبية الصنع.

وقدرت القيمة الإجمالية للبضائع بـ608583 جنيهًا والضرائب والرسوم الجمركية بـ501474 جنيهًا.

ونجحت جمارك بورسعيد، بالتنسيق مع حرس حدود بورسعيد، وإدارة المنافذ، في إحباط تهريب 57 جوال مخيش بداخلها 4883 قطعة من ملابس الأطفال (سويت شيرت - سيوتر - سالوبت) أثناء مرور الدورية غرب منفذ الجميل.

وقدرت القيمة بـ480907 جنيهات والضرائب والرسوم الجمركية بـ286622 جنيهًا.

وتمت المعاينة بحضور السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية، وإبراهيم أبو بكر مدير إدارة بالمنافذ، ومحمد أحمد مأمور تفتيش، وعلي جودة أمين المخازن.

وقرر علاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.