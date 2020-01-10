زاهي حواس عن تطوير المعبد اليهودي: الأثريون كانوا يخشون ترميمه

كتب - محمد عاطف:

قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن المعابد اليهودية بمصر تعد جزءا من التراث المصري، مشيدا بأعمال ترميم معبد (إلياهو هانبي) بالإسكندرية والتي نفذها نخبة من الأثريين والمرممين المصريين.

وأوضح حواس، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، بمناسبة الانتهاء من أعمال ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية، أنه عندما تولى مسئولية الآثار عام 2002 كانت المعابد اليهودية مهملة ومهدمة، نتيجة خوف الأثريين من ترميمها، مشيرا إلى أن أعمال ترميمه وتطويره تأتي ضمن اهتمام الحكومة المصرية للحفاظ على جميع آثارها وتراثها سواء كان فرعونيًا أو يهوديًا أو قبطيًا أو إسلاميًا، وتوليها نفس الأهمية.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مساء اليوم المعبد اليهودي بالإسكندرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره بتكلفة ٦٧ مليون جنيه.

ويقع المعبد اليهودي بشارع النبي دانيال، بوسط مدينة الإسكندرية، ويعتبر أحد أهم وأقدم المعابد اليهودية الباقية بمصر، وأشهر معابد اليهود في الإسكندرية، التي شُيدت في 1345، وتعرض للقصف من قبل الحملة الفرنسية على مصر، عندما أمر نابليون بقصفه لإقامة حاجز رماية للمدفعية بين حصن كوم الدكة والبحر، وأعيد بناؤه مرة أخرى في 1850، بتوجيه ومساهمة من أسرة محمد علي باشا.