وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تطوير منطقة هضبة الحرفيين

كتب - محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير منطقة هضبة الحرفيين بحي منشأة ناصر في محافظة القاهرة، في أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير المناطق العشوائية على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، مع محافظ القاهرة خالد عبدالعال؛ لمتابعة مشروع تطوير منطقة هضبة الحرفيين، وهي من المناطق ذات درجة الخطورة الأولى المهددة للحياة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة وممثلي شركة المقاولون العرب.

من جهته، قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، يتضمن مشروع تطوير منطقة هضبة الحرفيين، سند وتثبيت الحواف الجبلية لهضبة الحرفيين، لما تمثله من خطورة على الوحدات السكنية المقامة على الهضبة.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية: يتولى الصندوق توفير جزء من تمويل المشروع بالتعاون مع محافظة القاهرة، وتتولى شركة المقاولون العرب تنفيذ الأعمال، باستخدام أحدث الأساليب الهندسية، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في شهر يونيو المقبل.

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