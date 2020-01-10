"تغيير شكل الـ 10 جنيهات وتعيينات بالأوقاف".. الحكومة ترد على 14 شائعة مثيرة للجدل

كتب - محمد عاطف:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن إلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهرياً، وتغيير تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، وفرض ضريبة 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 14 شائعة هذا الأسبوع:

تعيينات في الأوقاف

قالت وزارة الأوقاف، إنه لا صحة للإعلان عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة في الوقت الحالي، وأن الإعلان عن أي وظائف جديدة بالوزارة يتم رسميًا عبر الطرق المقررة قانونًا لإعلان شغل الوظائف الحكومية، وأنه لا يتم التعيين إلا بإجراء مسابقات واختبارات للمتقدمين لتلك الوظائف.

لمزيد من التفاصيل: "الأوقاف": لم نُعلن عن وظائف جديدة.. واحذروا الأخبار المغلوطة

تراجع إيرادات قناة السويس

قالت هيئة قناة السويس، إنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي تراجع في إيرادات القناة، مُشددةً على زيادة حصيلة إيرادات القناة المُحققة خلال عام 2019 بنسبة 1,3%، لتصل إلى 5,8 مليار دولار مقابل 5,7 مليار دولار خلال عام 2018.

وأوضحت الهيئة أن قرار تثبيت رسوم عبور السفن بالقناة جاء نتيجة لدراسات مستفيضة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، والتطورات الحادثة في مؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، بهدف زيادة القدرة التنافسية للقناة مقارنةً بالطرق الملاحية الأخرى.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تكشف أسباب تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس

صلاحية مياه محطات التحلية للاستهلاك

قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه لا صحة لما تم تداوله حول عدم صلاحية مياه محطات التحلية للاستهلاك الآدمي.

وشددت وزارة الإسكان على أن مياه البحر المحلاة سليمة وآمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن كافة محطات تحلية مياه البحر التي تم تنفيذها مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، حيث تتم جميع مراحل التحلية آلياً باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية المُتبَّعة، دون تدخل بشري منعاً لتلوث المياه، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير موارد مائية غير تقليدية وتحقيق الأمن المائي.

لمزيد من التفاصيل: "الإسكان": مياه البحر المحلاة آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم

أكدت وزارة التضامن أنه لا صحة لحرمان أصحاب المعاشات المبكرة من أي من مستحقاتهم بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مٌوضحةً إبقاء القانون الجديد على كافة المستحقات والامتيازات المقررة لأصحاب المعاشات المبكرة دون أي انتقاص، مُشددةً على أن الهدف من القانون هو تطوير نظام التأمين الاجتماعي.

وبحسب وزارة التضامن، فإن هناك عدة شروط وضعها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد لاستحقاق "المعاش المبكر"، يتمثل الشرط الأول في: "توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش".

لمزيد من التفاصيل: "20 سنة تأمينات".. الحكومة تعلن الشروط الجديدة لاستحقاق المعاش المبكر

بيع أصول الدولة

قالت وزارة المالية، إنه لا نية لبيع أيٍ من أصول الدولة، مُوضحةً أن الهدف الأساسي من حصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات موحدة لها هو تعظيم استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل الذي يُدّر أعلى عائد للدولة لتحقيق فائض لصالح مشروعات التنمية المستقبلية دون التفريط في أيٍ من هذه الأصول.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: حصر أصول الدولة إلكترونياً لتعظيم الاستفادة منها

غرق المحافظات الساحلية

قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه لا صحة لغرق أي من المحافظات الساحلية بمياه البحر، وأن كافة المحافظات الساحلية مؤمنة بشكل كامل ضد التغيرات المناخية الطارئة.

أوضحت وزارة الري أنه تم تنفيذ حزمة من المشروعات لحماية الشواطئ المصرية من التآكل بتكلفة وصلت إلى 380 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/2020، وذلك في إطار حماية السواحل المصرية من التآكل الناجم عن التغيرات المناخية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد على أنباء غرق المحافظات الساحلية بسبب تغيّر المناخ

نقص "الفكة"

قالت وزارة المالية، إنه لا صحة لوجود نقص في العملات المعدنية المساعدة، وأن هناك سيولة في توافر العملات المعدنية بكافة فئاتها بالأسواق دون أي عجز، مُوضحةً أن مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" تعمل بكامل طاقتها التشغيلية.

وأشارت وزارة المالية إلى وجود احتياطي من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" يتم من خلاله تلبية احتياجات المواطنين، وهناك تنسيق دائم مع البنك المركزي في هذا الشأن؛ لتحديد الاحتياجات المستقبلية للأسواق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصلحة طبقًا للاحتياجات الفعلية، كما أن هناك منفذًا بمصلحة "الخزانة العامة" لتوزيع العملات المعدنية المساعدة.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي نقص "الفكة": إنتاج 1.6 مليار جنيه في 4 سنوات

انتشار أسراب الجراد على الحدود

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا صحة لانتشار أسراب الجراد على أيٍ من الحدود المصرية، مٌشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوي الجمهورية، فضلاً عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى كإجراء احترازي وتنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسباً لأي هجوم مفاجئ للجراد.

وأضافت وزارة الزراعة أنها تنسق مع كافة الأجهزة المعنية لتكثيف عمليات المسح البيئي والاستكشاف للجراد، بالإضافة إلى توفير كافة المعدات والمبيدات لمواجهة الجراد، بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن متابعة التقارير والتحذيرات الصادرة عن المنظمات الدولية والأرصاد تحسبًا لأي هجوم مفاجئ للجراد.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي انتشار أسراب الجراد على الحدود

تكليف الأطباء بمهام التمريض

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا صحة لتكليف الأطباء حديثي التخرج بمهام التمريض في نظام التدريب الجديد.

أوضحت وزارة الصحة أن المهام الوظيفية للأطباء تختلف عن المهام الوظيفية للتمريض ولا يمكن أن يكلف الأطباء بغير الأعمال المدرجة ببطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بهم، مشددةً على أن كلاً من الأطباء والتمريض وجميع فئات المهن الطبية يعمل طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مقدمي الخدمة الطبية بما يخدم مصلحة المريض.

لمزيد من التفاصيل: هل كلفت "الصحة" الأطباء بمهام التمريض في نظام التدريب الجديد؟

إلغاء معاش من يستهلك كهرباء بـ 800 جنيه

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهرياً، مُشددةً على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات.

وأشارت الوزارة إلى أن قانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل.. فاتورة الـ"800 جنيه" للكهرباء هل تلغي المعاش؟

تغيير تصميم الـ 10 جنيهات

نفى البنك المركزي، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة الـ10 جنيهات حالياً.

قال البنك المركزي، إن "دار النقد" ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية "بلاستيكية" لأول مرة من مادة (البوليمر)، وسيتم البدء في تطبيق طباعة العملة البلاستيك على فئة الـ10 جنيهات.

وأشار البنك المركزي إلى أن اتجاه مصر لطرح نقود بلاستيكية يعد خطوة إيجابية، لمواكبة التطورات العالمية، خاصةً وأن هناك عدداً من الدول أصدرت النقود البلاستيكية لما تتمتع به من مميزات كثيرة.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تكشف استعدادات "المركزي" لإصدار عملات بلاستيكية

150 جنيها ضريبة على تصاريح الدفن

قالت وزارة المالية، إنه لا صحة لفرض أي ضريبة على تصاريح دفن الموتى، وأن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تُصدر مجانًا دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم.

وأوضحت المالية أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.

لمزيد من التفاصيل: بيان رسمي للرد على أنباء فرض 150 جنيهًا ضريبة لتصاريح دفن الموتى

إلغاء نظام الـ "open book" في الثانوية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لإلغاء تطبيق نظام " الكتاب المفتوح" الـ "open book" في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مُوضحةً أن هذا النظام مطبق على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي كما هو مقرر.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط، أثناء عقد الاختبار سواء إلكتروني أو ورقي.

لمزيد من التفاصيل: التعليم ترد على أنباء إلغاء نظام "الكتاب المفتوح" في امتحانات الثانوية

تهجير أهالي "علم الروم"

قالت محافظة مطروح، إنه لا صحة لتهجير الحكومة أيً من أهالي منطقة "علم الروم" بالمحافظة.

وأوضحت أن تطوير منطقة "علم الروم" يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات بها وتحسين الأحوال المعيشية لساكنيها، حيث يتم تطوير شبكات المياه والصرف الصحي ومد خطوط الغاز الطبيعي، دون المساس بأي حق من حقوق المواطنين المقيمين بها.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: لا صحة لتهجير أهالي "علم الروم" بمطروح