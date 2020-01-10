"العصار" يبحث تنفيذ مشروعات بمحافظة الدقهلية

القاهرة - أ ش أ:

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مجالات التعاون المشتركة لصالح تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم المحافظة.

وأكد "العصار" - خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان عام الوزارة- تطويع جميع الإمكانيات والخدمات بالإنتاج الحربي لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة ومن بينها إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمنطقة (سندوب)، وكذلك تزويد المحافظة بالمعدات الخاصة بالتعامل مع المخلفات وذلك فى ضوء الاهتمام بتطوير منظومة إدارة المخلفات للمساهمة فى تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.

كما تم بحث إمكانية تطوير منظومة تدوير المخلفات بالمحافظة كذلك تنفيذ محطات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى ، بالإضافة إلى المساهمة فى تنفيذ أعمال الإنشاءات والصيانة ورفع كفاءة المباني والطرق والكباري بالمحافظة، إلى جانب توريد عدادات الكهرباء الذكية ومسبوقة الدفع والميكانيكية، وكذلك عدادات المياه ،وكذا توفير نظم التحكم الإلكتروني في إضاءة أعمدة الشوارع .

وتم التأكيد خلال اللقاء على حرص الوزارة على استغلال كافة إمكانياتها التكنولوجية والبشرية من أجل خدمة المشروعات القومية ، وكذلك تقديم الاستشارات الهندسية وأعمال تنفيذ المشروعات كاملة، وتقديم كافة أنواع الدعم من آلات ومعدات ثقيلة تدخل فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الدقهلية والمحافظات والجهات المختلفة بالدولة، وذلك فى إطار التكامل بين مؤسسات الدولة والإعتماد على المكون المحلى وبما يعود بالنفع على الإقتصاد والمواطن المصرى .

من جانبه، أشار محافظ الدقهلية إلى ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات صناعية وإمكانات ومقومات تكنولوجية وبشرية ومؤسسية تمكنها من تنفيذ المشروعات بالمحافظة بالدقة والسرعة المطلوبة، مؤكدا استمرار التعاون بين الطرفين لتعظيم الإستفادة من المشروعات التى سيتم تنفيذها بالإعتماد على مكونات وآلات ومعدات محلية وذات جودة متميزة وبما يتماشي مع تحقيق خطة محافظة الدقهلية وسياساتها في إدارة المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية للمحافظة والنهوض بها فى أقرب وقت وبالجودة المطلوبة لصالح خدمة المواطنين.

واتفق الطرفان على قيام لجنة مشتركة لتحديد أولويات وأوجه التعاون التي سيتم البدء بها بين الطرفين خاصة في مجال تدوير المخلفات .