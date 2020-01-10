بالصور.. سقوط أمطار على مناطق بالقاهرة والجيزة

كتب - محمود مصطفى:

شهدت عدة مناطق بالقاهرة والجيزة، ظهر الجمعة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة؟

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، هطولاً للأمطار الغزيرة والرعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وأن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وذكرت الهيئة، أن الرياح ستكون أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد.