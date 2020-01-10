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القوى العاملة: 4500 جنيه راتب تقاعد لورثة عامل توفي خارج الأردن

12:02 م الجمعة 10 يناير 2020
القوى العاملة: 4500 جنيه راتب تقاعد لورثة عامل توفي خارج الأردن

محمد سعفان وزير القوى العاملة

القاهرة - أ ش أ:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في الحصول على راتب تقاعد لورثة العامل المتوفي "خميس.م" نظراً لوفاته على الرغم من أنه في إجازة، وذلك في حدود 285 دولار، أي ما يوازي 4500 جنيه مصري، فضلا عن 16 ألف جنيه مصري مصاريف جنازه.

وكان الوزير قد كلف المستشار محمد السيد المستشار العمالي بمكتب التمثيل العمالى بعمان بمتابعة مستحقات العامل المذكور، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها.

وقام المستشار العمالي بتقديم شكوى للضمان الاجتماعي بمحافظة الكرك بأحقية المتوفي "خميس م. ك. أ" في صرف راتب تقاعد لورثته، وقد استجابت أمانة الضمان الاجتماعي وتم صرف راتب التقاعد المذكور لورثه المرحوم، فضلا عن مصاريف الجنازة.

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