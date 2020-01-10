ننشر نص تقرير البرلمان حول مشروع قانون الزراعة العضوية

كتب - أحمد علي:

حصل "مصراوي" على نص تقرير لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي حول مشروع قانون الزراعة العضوية، والذى من المقرر أن تتم مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

يهدف مشروع القانون إلى المحافظة على خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوي وتشجيع وتنشيط النظام الحيوي في الزراعة بإيجاد نظم متكاملة خاصة بالمزرعة تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظًا على البيئة.

ووفقًا لتقرير اللجنة حول مشروع القانون، فإنه يساهم في تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج، وكذلك في توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات العضوية والتي تسهم فى حماية صحة الإنسان وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض وخاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات وتجنب كافة صور التلوث.

ويساعد مشروع القانون في خفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة والحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية.

ويساعد المشروع أيضًا في حماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث والحد من التصحر وانجراف التربة والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية فى ضوء اعتماد الزراعة العضوية على أساليب ووسائل زراعة طبيعية متجددة.

إلى جانب ذلك، يدعم المشروع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وخاصة مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية العضوية.​