اليوم.. إعلان الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية

كتب - محمد عاطف:

تقيم جائزة ساويرس الثقافية، اليوم الجمعة، حفلاً لإعلان الجائزة في دورتها الخامسة عشرة، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

يبدأ حفل الاستقبال على المسرح المكشوف في حدود الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتبدأ فعاليات حفل توزيع الجوائز على المسرح الكبير الساعة السابعة مساءً.

يقام الحفل في حضور عدد من الوزراء والسفراء ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

تبدأ مراسم الحفل مع ضيفة الشرف الفنانة القديرة سوسن بدر، وتقدم الحفل الإعلامية جاسمين طه، كما يشارك العديد من ضيوف الشرف والفنانين لتسليم الجوائز، ويتخلله فقرة غنائية للفنانة كارمن سليمان.

وكانت مؤسسة ساويرس أعلنت مؤخرًا عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم التى استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم، وتضمنت القوائم القصيرة فى الرواية، فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدى 5 أعمال هى "جوائز للأبطال" لـ"أحمد عونى"، "تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا " لـ"شريف عبد الصمد"، "ليلة يلدا" لـ"غادة العبسى"، "درب الإمبابى" لـ"محمد عبد الله سامى"، "المقاعد الخلفية" لـ"نهلة كرم".

وفي فرع شباب الأدباء للمجموعة القصصية، تصدرت القائمة القصيرة مجموعات "قميص تكويه امرأتان" لـ"أحمد الدرينى"، "أفلام عبده باراديزو.. الشركة السرية" لـ"محمد عثمان الفندى"، "تقرير عن الرفاعية" لـ"محمد الفولى"، "مسيح باب زويلة" لـ"مصطفى زكى"، "زار" لـ"هبه خميس".

بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو مكتوب مباشرة إلى السينما "عمل أول" كالتالى: "أحنا مين" لـ"أشرف رياض"، "وصال" لـ"مافى ماهر"،"ويذهب لأجل الضال" لـ"محمد المصرى"، "طريق البحر" لـ"محمد مهاود"، "هابى برزداى" لـ"مصرية عبد العزيز ودنيا ناصر".​​