"تحالف الأحزاب" يتراجع: عودة موسى مصطفى موسى إلى منصبه

كتبت - ميرا إبراهيم:

أعلن تحالف الأحزاب المصرية، تراجعه عن قرار استبعاد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، من منصبه كرئيس للمكتب التنفيذي للتحالف.

كان محمود نفادي، القيادي بتحالف الأحزاب المصرية، قال إن التحالف قرر اليوم الأربعاء، استبعاد موسى مصطفى موسى، من عضوية التحالف وإقالته من رئاسة المكتب التنفيذي، بسبب "لقاءه شخصيات لديها خصومة قضائية مع قيادات التحالف".

وشدد التحالف -في بيان مساء اليوم- على تقديره الكامل لشخص المهندس موسى مصطفى موسى باعتباره أحد الشخصيات السياسية الوطنية.

وأوضح التحالف أن المهندس موسى مصطفى كان قد تقدم بطلب لإعفائه بصوره مؤقتة من منصبه كرئيس تنفيذي للتحالف لانشغاله ببعض الأمور الخاصه خلال الفترة المقبلة، على أن يعود لاستكمال مهامه عقب ذلك.



اقرأ أيضًا:

قرار مفاجئ من "تحالف الأحزاب" بشأن موسى مصطفى موسى



