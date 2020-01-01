تساقط حبات برد.. الأرصاد تصدر بيانًا عن موجة طقس "غير مستقرة" غدًا

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من غد الخميس وحتى يوم السبت المقبل.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إن هناك تساقط لأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت أن الأمطار متوسطة الشدة تمتد على مناطق من جنوب الوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناه، ويصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء تكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 4 – 5 درجات والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع أحيانا.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وعن القاهرة الكبرى، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح مما يزيد الإحساس بشدة برودة الطقس، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المشكوفة، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة.

ومن المتوقع أن تترواح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري العظمي 14 – 15 والصغرى 8 – 9 درجات، والسواحل الشمالية العظمى 14 – 15 والصغرى 9 – 10 درجات، وشمال الصعيد العظمى 14 – 15 والصغرى 5 – 6 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 16 – 18 الصغرى 7 – 8 درجات، وجنوب سيناء العظمى 17 – 19 الصغرى 12 – 14 درجة.

وناشدت الهيئة، الجهات المعنية اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، ويمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار 24 ساعة على تليفون 24646721 - 24646719.