"البحوث الإسلامية": مراجعة 236 مصحفًا بروايات مختلفة خلال 2019

كتب - محمود مصطفى:

كشف مجمع البحوث الإسلامية، في تقرير حصاده السنوي، أن لجنة المصحف الشريف انتهت خلال 2019 من مراجعة 236 مصحفا بروايات مختلفة، بالإضافة إلى الموافقة على 4 ختمات أخرى للقرآن الكريم مسجلة، وذلك في إطار دور مجمع البحوث العلمي الذي يقوم به من خلال علماء الأزهر الأجلاء.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في بيان اليوم الأربعاء، "إن المجمع يولي طباعة المصحف الشريف عناية خاصة من حيث المراجعة والضبط، ويقوم على هذه المراجعة نخبة من المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه من أعضاء هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر ومعاهد القراءات، للحفاظ على كتاب الله من أية أخطاء تخالف كلام الله".

وأضاف أن الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة تقوم بفحص ومراجعة الكتب والأعمال الدينية التي تحتاج إلى تصريح من الأزهر الشريف، سواء باللغة العربية أو باللغات الأجنبية، منوها بأن الإدارة تستعين بأساتذة جامعة الأزهر الشريف في تخصصات علمية مختلفة لمراجعة تلك الأعمال.

وأشار إلى أنه تم فحص 524 كتابا ومنحها تصريحا بالنشر، بالإضافة إلى 127 كتابا قيد الفحص حاليا، بالإضافة إلى مراجعة بعض الأعمال المترجمة ،ومنها ترجمة فرنسية لمعاني القرآن الكريم، كما تم فحص 4 كتب باللغات الأجنبية، وترجمة 9 كتب أخرى، إلى جانب فحص 5 مسلسلات دينية.

وأوضح عياد أن الإدارة تقوم بإعطاء تصاريح للكتب والأعمال الدينية المتنوعة بعد مراجعتها وفحصها، سواء الوارد من الخارج أو ما يتم إرساله إلى دول العالم، مبينا أن إنجاز قوائم الصادر والوارد للمصنفات الدينية يتضمن 2546 مصحفا شريفا، و147 ألفا و55 كتابا دينيا، و133 لوحة بها آيات وألفاظ قرآنية، فضلا عن إعطاء تصريح تصدير لـ45 رسالة، و22 مصحفا، و9429 كتابا باللغات الأجنبية.

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