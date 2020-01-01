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إقالة واستبعاد.. قرار مفاجئ من "تحالف الأحزاب" بشأن موسى مصطفى موسى

08:32 م الأربعاء 01 يناير 2020
إقالة واستبعاد.. قرار مفاجئ من "تحالف الأحزاب" بشأن موسى مصطفى موسى

موسى مصطفى موسى

كتبت - ميرا إبراهيم:
قال محمود نفادي، القيادي بتحالف الأحزاب المصرية، إن التحالف قرر اليوم الأربعاء، استبعاد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، من عضوية التحالف وإقالته من رئاسة المكتب التنفيذي.

وأضاف "نفادي" في تصريحات لمصراوي، أن القرار صدر بإجماع رؤساء أحزاب التحالف.

وأرجع إصدار قرار استبعاد موسى مصطفى إلى "لقاءه ببعض الشخصيات التي لديها خصومة قضائية مع قيادات التحالف"، دون أن يفصح عن أسماء الشخصيات التي التقاها موسى مصطفى.

وقال نفادي: "ما قام به موسى يعد مخالفة للائحة التحالف وانتهاك لميثاق شرف التحالف".

ولم يتسن لمصراوي حتى الآن، التواصل مع موسى مصطفى رئيس حزب الغد، للتعليق على القرار.

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