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البابا تواضروس يجتمع مع مسؤولي القطاعات الرعوية بالإسكندرية

07:31 م الأربعاء 01 يناير 2020
البابا تواضروس يجتمع مع مسؤولي القطاعات الرعوية بالإسكندرية

البابا تواضروس يجتمع مع مسؤولي القطاعات الرعوية ب

كتب مصطفى علي:

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، لقاءً بالمقر البابوي بالإسكندرية، مع الأساقفة المسؤولين عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية؛ لمتابعة تدبير الأمور الرعوية والروحية للخدمة بالإسكندرية في العام الجديد.

حضر اللقاء الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية، والأنبا ايلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

البابا تواضروس الثاني الإسكندرية الكرازة المرقسية
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