السيسي يوجه غدًا رسالة إلى رئيس الكونغو واللجنة الإفريقية بشأن ليبيا

القاهرة - (أ ش أ):

يتوجه السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، غدًا الخميس، إلى جمهورية الكونغو برازافيل في زيارة حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الكونغولي دنيس ساسو نجيسو، ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأربعاء، أن السفير محمد أبو بكر مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة ليبيا سيرافق نائب الوزير خلال الزيارة.