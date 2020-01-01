حدث في 8 ساعات| فتح الحجز لشقق جديدة.. وموعد انطلاق قناة الزمالك رسمياً
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، عددا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كان أبرزها، فتح باب الحجز لـ6101 شقة سكنية (أرضي- أخير) بمشروعى "دار مصر" و"سكن مصر"، وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مشروع تطوير ممشى أهل مصر، وموافقة الحكومة على فتح باب استبدال الممارسة بالعدادات الكودية.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:
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