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حدث في 8 ساعات| فتح الحجز لشقق جديدة.. وموعد انطلاق قناة الزمالك رسمياً

06:08 م الأربعاء 01 يناير 2020
حدث في 8 ساعات| فتح الحجز لشقق جديدة.. وموعد انطلاق قناة الزمالك رسمياً

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، عددا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كان أبرزها، فتح باب الحجز لـ6101 شقة سكنية (أرضي- أخير) بمشروعى "دار مصر" و"سكن مصر"، وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مشروع تطوير ممشى أهل مصر، وموافقة الحكومة على فتح باب استبدال الممارسة بالعدادات الكودية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

ممشى أهل مصر دار مصر سكن مصر وزارة الإسكان مترو الأنفاق الطقس قناة الزمالك

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