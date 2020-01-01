كامل الوزير: طفرة كبيرة في مستوى الخدمة بالسكة الحديد خلال 2020

كتب - أسامة علي:

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن وزارته تستهدف خلال عام 2020 أن يشهد المواطن المصري طفرة كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة بالسكة الحديد من خلال توالي وصول الجرارات والعربات الجديدة المتعاقد عليها، فضلا عن إتمام عدد من المشروعات التي ستسهم في تطوير منظومة السكك الحديدية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالهيئة.

وذكرت وزارة النقل - في بيان اليوم الأربعاء - أن وزير النقل أكد خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في تطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية الذي ينقل ملايين الركاب سنويا، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على مدار الساعة.

كما أشار الوزير إلى التحسن الملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة من خلال انضباط مواعيد قيام القطارات وتوافر منافذ عديدة للتذاكر بالمحطات الرئيسية والفرعية تسهل حصول الراكب على التذكرة، فضلا عن إدخال عربات محسنة ومطورة على عدد من الخطوط ووصول الدفعة الأولى من جرارات "جنرال إلكتريك" الأمريكية وعددها 10 جرارات وإدخالها الخدمة، وكذلك التحسن الكبير في مستوى نظافة القطارات والمحطات.

وأوضح أنه من المستهدف خلال عام 2020 أن يشهد الراكب طفرة كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة من خلال توالي وصول الجرارات الجديدة وزيادة أعداد الجرارات التي يتم إعادة تأهيلها، ووصول دفعات من الـ 1300 عربة سكة حديد جديدة التي تم التعاقد عليها، والتقدم في منظومة تطوير وتحديث المزلقانات والمحطات، والانتهاء من عدد كبير من مشروعات تحديث وتطوير نظم إشارات السكك الحديد، مشددا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بكافة المشروعات والتعاقدات التي أبرمتها الهيئة.

كما استعرض وزير النقل آخر المستجدات الخاصة بجميع مشروعات الهيئة، ومن بينها مشروع توريد 4 ماكينات لهندسة السكة وموعد توريد ماكينة فحص السكة التي تم التعاقد عليها والتي ستساهم في زيادة عوامل السلامة والأمان بخطوط السكة الحديد.

وتابع أيضا معدلات نقل البضائع بالسكة الحديد وموقف توريد عربات البضائع التي تم التعاقد عليها، حيث أوضح مسئولو السكة الحديد أنه تم استلام 75 عربة ضمن التعاقد المبرم مع مصنع سيماف لتوريد 140 عربة بضائع، فيما أكد الوزير على أهمية زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية من أجل تخفيف الأعباء على الطرق وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية.

وفي ختام الاجتماع، استعرض الوزير خطة تطوير ورش السكة الحديد وتطوير بنيتها التحتية وتوفير المعدات الحديثة والأجهزة وقطع الغيار الأصلية، مؤكدا أن تطوير الورش يعتبر من أهم عوامل تطوير منظومة السكة الحديد بالكامل.

وكان الوزير قد استبق الاجتماع بتفقد محطة مصر للاطمئنان على سير العمل بالمحطة وانتظام جداول التشغيل وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.