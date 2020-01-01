القوى العاملة: صرف منحة المولد لـ 3020 عاملا بسوهاج

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، صرف منحة المولد النبوي الشريف لنحو 3020 عاملا غير منتظم، بإجمالي مليونا و510 آلاف جنيه بواقع 500 جنيه لكل عامل، من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وأوضح أبوزيد -في بيان لوزارة القوى العاملة، الأربعاء- أنه في إطار سرعة الانتهاء من التحول الرقمي بداية إبريل المقبل وإيجاد حلول لمعوقات تنفيذ الربط الكامل للمديرية ومكاتبها تم عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين لبحث كافة المعوقات، وتدريب العاملين بالمكاتب والإدارات لضمان تنفيذ الربط الكامل والتحول الرقمي.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد تقرير عاجل يوضح ما تم إنجازه وكيفية التغلب على المعوقات والتأكيد على إتمام التحول الرقمي كاملا قبل أول إبريل المقبل.