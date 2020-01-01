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إيداعها بمخازن المحافظة.. القاهرة تبدأ حملات رفع السيارات المتهالكة من الشوارع

04:16 م الأربعاء 01 يناير 2020
إيداعها بمخازن المحافظة.. القاهرة تبدأ حملات رفع السيارات المتهالكة من الشوارع

رفع السيارات المتهالكة

كتب- محمد نصار:

قالت محافظة القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بأحياء المحافظة بدأت شن حملاتها المكثفة لرفع كافة السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع كل في نطاق حيه.

وأوضحت المحافظة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الحملات تتم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية المنشودة وتجنب التكدسات أوقات الذروة على أن يتم إيداع السيارات بمخازن المحافظة المخصصة لذلك بطريق الأوتوستراد.

رفع السيارات المتهالكة القاهرة الإدارة العامة لمرور القاهرة

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