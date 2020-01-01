الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة حرم الفريق أسامة ربيع
03:42 م الأربعاء 01 يناير 2020
القاهرة- أ ش أ:
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلًا من اللواء وائل فايد للتعزية في وفاة والدة حرم الفريق أسامة ربيع، والعميد شريف حسن محمد الرشيدي للتعزية في وفاة الرائد طيار بلال حلمي الحسنين وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.
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