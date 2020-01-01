برلماني: أموال صناديق النذور تذهب هباء بسبب السرقة والفساد

كتب - أحمد علي:

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن صناديق النذور شهدت عبر السنوات الماضية العديد من المخالفات وعمليات السرقة لغياب الشفافية والمصداقية، رغم الإجراءات المشددة التي تفرضها وزارة الأوقاف على صناديق النذور الموجودة بمساجد الأولياء، إلا أنَّها لم تمنع نهب أموال الله الذي يتبرع بها الناس، إما لفساد القائمين على حماية هذه الصناديق، أو تقصيرهم في أداء واجبهم.

وأشار في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن عدد مساجد النذور فى مصر، يبلغ حوالي 201 مسجد وفقاً لمصادر خاصة بالأوقاف، وأن حصيلتها تزيد عن 20 مليون جنيه، ولا أحد يملك فيها سلطان على الأوقاف، الأمر الذي يدفع بعض الأئمة في المساجد على سرقة الصناديق بالاتفاق مع العمال، فهناك الكثير من حالات سرقة صناديق النذور من قبل رجال الأوقاف هذا فضلا عن عدم وجود رقابة فعلية على حصيلة تلك الملايين.

وأوضح، أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال التي يتم جمعها من أكثر من 200 صندوق تذهب إلى موظفى وزارة الأوقاف المشرفة على المساجد وجزء آخر كبير يتم سرقته بسبب الإهمال.

كما يلجأ بعض القائمين على المساجد لإطالة مدة المولد لصاحب المقام لجمع أكبر كمية من الأموال لزيادة نصيب القائمين على الصندوق والمسجد وهو تلاعب غير مشروع لجمع تبرعات أكبر بخداع المريدين وأهل الخير، كما يلجأ البعض لإقامة مولدين لصاحب المقام في العام الواحد خصوصًا فى الإسكندرية والدقهلية، حيث يحصل أصغر عامل في المسجد في المولد الواحد على نحو 30 ألف جنيه.

وتساءل النائب هل تعلم الدولة شيئًا عن الصناديق العشوائية الموجودة في القرى والنجوع والمراكز المختلفة بمحافظات مصر؟، وطالب بضرورة إخضاع تلك الصناديق لإشراف الجهات المعنية وتشكيل لجنة تتكون من أعضاء ممثلين عن الأوقاف والداخلية والجيش والجهاز المركزي للمحاسبات والقضاء.