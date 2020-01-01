وكيل الأزهر وقائد قوات الدفاع الشعبي يكرمان رئيس قطاع المعاهد لبلوغه سن المعاش

كتب -محمود مصطفى:

كرم الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، واللواء وليد حمودة قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد، في الندوة التثقيفية الثانية بين الأزهر والقوات المسلحة، التي عقدت الأربعاء، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.

يأتي تكريم الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لبلوغه السن القانونية للمعاش يوم الأحد المقبل.

ويحضر الندوة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وعدد كبير من وعاظ وواعظات الأزهر، وقيادات الهيئة العامة لتعليم الكبار ووزارة التربية والتعليم والأكاديمية المهنية لتدريب المعلمين، وبعض قيادات القوات المسلحة.

وتأتي الندوة ضمن التعاون بين الأزهر الشريف و القوات المسلحة وفي ضوء البرنامج التنسيقي بين الأزهر الشريف وقيادة قوات الدفاع الشعبي، بشأن توعية المجتمع المدني بالجهود التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات لتنمية روح الانتماء والولاء للوطن.