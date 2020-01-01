الصحة: تدريب 17 ألف ممرض خلال 2019

كتب - أحمد جمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من تدريب 17ألفًا و419 ممرض وممرضة من خلال 308 ورشة عمل تدريبية على مدار عام 2019 الماضي، في إطار رفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية من التمريض وضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم، أنه تم تدريب 1326 ممرضًا وممرضة بوحدات الرعاية الصحية على رأس العمل، بالإضافة إلى تدريب 7813 ممرضًا وممرضة بالمستشفيات، مضيفًا أنه تم تدريب 1337 في مجال الرعاية الأولية بالإضافة إلى تدريب 3926 بمستشفيات الرعاية العلاجية.

وأشار إلى أنه تم تدريب 1630 ممرضة في مجال الرعاية الأولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، كما تم تدريب 12 أخصائي تمريض بالإدارة المركزية للتمريض لإعدادهم كمتدربين إنعاش قلبي رئوي.

كما لفت مجاهد إلى أنه تم عمل زيارات لمحافظات المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تم عقد 30 دورة تدريبية لـ 797 من أفراد هيئة التمريض في مجالات تمريض "العناية المركزية، الاستقبال والطوارئ، الغسيل الكلوي، العمليات، الأقسام الداخلي، المبتسرين وحديثي الولادة، تدريب المدربين، وتنمية المهارات الإدارية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لرئيسات ووكيلات التمريض، مسئولي التدريب والجودة ومشرفات الأقسام"، بالإضافة إلى عقد 24 دورة تدريبية لـ 578 ممرض وممرضة بوحدات الرعاية الأولية.

وتابع أنه تم الانتهاء من المرور على 372 منشأة للرعاية الأولية على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة وتطوير الأداء التمريضي لفرق التمريض، لافتًا إلى أنه تم تقييم مديرات التمريض على مستوى الجمهورية، واختيار 35 رئيسة تمريض بالإضافة إلى 24 وكيلة تمريض بمحافظة بورسعيد، كما تم اختيار 7 وكيلات تمريض بالمراكز الحضرية ببني سويف من المكلفات الجدد.

وأشار إلى أنه تم توزيع 21 ألفًا و627 ممرضًا وممرضة من أفراد هيئة التمريض لسد العجز بجميع المستشفيات وتعزيز الأقسام الحرجة على مستوى الجمهورية، حيث تم تكليف 9818 خريجًا من المعاهد الفنية الصحية شعبة تمريض، بالإضافة إلى 4856 خريجًا من المعاهد الفنية للتمريض التابعة للجامعات، كما تم تكليف 1343 خريجًا من المعاهد الفنية الصحية شعبة الأجهزة الطبية، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تكليف 5610 خريجين من كليات التمريض دفعة 2017 امتياز 2018.



وقال إنه تم عمل زيارات ميدانية لدراسة الشكاوى الفنية التي ترد من أفراد هيئة التمريض عل مستوى الجمهورية، كما تم إلحاق العاملين بالإدارة لاستكمال الدراسات العليا والدورات التدريبية وورش العمل طبقًا لكل تخصص على حدة، فى اطار خطة الوزارة لرفع كفاءة مقدمى الخدمة الطبية، وبما يساهم فى حصول المريض على أفضل خدمة صحية.