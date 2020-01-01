لتعميم المفاهيم البيئية.. توقيع بروتوكول تعاون بين البيئة والتعليم العالي

كتب- محمد نصار:

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروتوكول تعاون بشأن تعميم المفاهيم البيئية العالمية في التعليم والإدارة المستدامة للمخلفات الطبية والإلكترونية من خلال مشروعي إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية ومشروع تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة من أجل تنفيذ اتفاقيات ريو CB 3 التابعين لوزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDB.

وأكدت ياسمين فؤاد، في بيان، اليوم الأربعاء، أن البروتوكول يهدف إلى ربط تطوير الصناعة والبيئة بالبحث العلمي ورفع وعي وبناء قدرات الأجيال القادمة في مجالات الإدارة المستدامة للمخلفات الطبية والإلكترونية ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي والتغير المناخي.

ويهدف البروتوكول إلى رفع الوعي البيئي بالاتفاقيات البيئية الدولية وتغيير سلوكيات التعامل مع القضايا البيئية الهامة من خلال تصميم برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتضمين المفاهيم البيئية داخل المناهج التعليمية، وعقد ورش عمل دورية للتعريف بالقضايا البيئية، إضافة إلى عقد مسابقة بيئية لاختيار أفضل الجامعات الصديقة للبيئة طبقًا لمعايير محددة، وعقد مسابقة طلابية للوقوف على مستوى الوعي البيئي وتحفيز الرغبة والقدرة على الابتكار.

وأضافت الوزيرة، أن البروتوكول يسعى إلى بناء قدرات الطلبة والعاملين والهيئة المعاونة بالجامعات فيما يخص تحسين كفاءة استخدامات الموارد الطبيعية والإدارة المستدامة للمخلفات (الإلكترونية - الكهربائية - الطبية) والموارد الطبيعية وذلك من خلال إطلاق حملة توعية حول ضرورة التخلص بطريقة آمنة من المخلفات الإلكترونية وآثار التداول غير الآمن لتلك المخلفات على الصحة والبيئة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات تجريبية لجمع المخلفات الإلكترونية بمشاركة شباب الجامعات مع تنفيذ تصور للمراحل اللاحقة للتعامل مع المخلفات.

وتتضمن بنود البروتوكول، الإعداد لإدراج مناهج علمية عن الإدارة المستدامة لمخلفات الرعاية الصحية ضمن المقررات الدراسية لكيات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، إضافة إلى إدراج مناهج علمية على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا عن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لكليات القطاع الطبي والهندسي وكليات العلوم والزراعة والتربية.

كما يهدف البروتوكول، إلى بناء ورفع كفاءة قدرات العاملين بالجامعات (المستشفيات الجامعية - الكليات والوحدات البيئية)، وتأهيلهم لتطبيق أفضل الممارسات البيئية التي تغطي كافة أفرع إدارة المخلفات الإلكترونية والكهربائية والطبية إلى جانب أساليب حماية الموارد الطبيعية المحيطة، وتعميم سياسات التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والكهربائية والطبية المتولدة عن جميع الجهات والإدارات الطبية والمنشآت التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى تعميم سياسات وخطط الأدلة الإرشادية الخاصة بالإدارة السليمة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية والكهربائية والطبية على الإدارات الجامعية المستهدفة.

ويتضمن نطاق عمل البروتوكول، ربط البحث العلمي بالصناعة من أجل تطوير العملية الصناعية وزيادة فاعليتها لاستخراج المعادن النفيسة من خلال معهد الفلزات ومعهد بحوث الإلكترونيات، ودراسة استخدام ناتج الفرم والتعقيم للمخلفات الطبية في إنتاج الطاقة، إضافة إلى ابتكار وتطوير تكنولوجيات لرفع كفاءة استخراج المعادن النفيسة من المخلفات الإلكترونية وكذلك تعظيم استخدامات تلك الموارد.