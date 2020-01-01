البيئة: تعاون مع علوم البحار والمصايد لخدمة البيئة البحرية

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لدعم سبل التعاون في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية وفق آليات التنمية المستدامة بالإضافة إلى العمل على تشجيع البحث العلمي وربطه بالجوانب التطبيقية لما في ذلك من تحقيق التنمية مع مواكبة التطور العالمي.

وأوضحت ياسمين فؤاد، في بيان، اليوم الأربعاء، أن البروتوكول يتضمن وضع خطة عمل سنوية حول سبل ومجالات أنشطة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مع تعزيزها وتطويرها للاستفادة من الإمكانيات والخبرات والمتاحة والعمل على استخدامها الاستخدام الأمثل في كافة المجالات.

كما يتضمن البروتوكول استخدام نماذج وبرامج المحاكاة لإعادة تأهيل البحيرات المصرية مع إنشاء مجموعة عمل خاصة لدراسة وتطوير وتبادل الخبرات في مجال حماية السواحل المصرية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع الاستفادة من أبحاث المعهد في الدراسات التي تخدم البيئة البحرية بما يتماشى مع الأسس العلمية المتطورة والتكنولوجيا المتعارف عليها دوليًا.

ومن المقرر الاستفادة من المعامل المتطورة في تحليل عينات حوادث التلوث البحري مع العمل على تشكيل مجموعة عمل من الطرفين لتقييم الوضع البيئي في مختلف المجالات وبحث المشروعات والدراسات التي يمكن تفعيلها من الجانبين وطبقًا للميزانية المتاحة.

وأكدت الوزيرة، أن البروتوكول سيدعم دور جهاز شئون البيئة للحفاظ على البيئة البحرية خاصة في المحميات استكمالًا للإجراءات التي تمت في محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر.

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