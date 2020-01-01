استرداد 42 مليون جنيه كفالة بنكية لـ 716 عاملا مصريا

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، في استرداد تنازلات عن الكفالات المصرفية لنحو 716 عاملًا مصريًا يعملون في لبنان، وقيمتها 716 ألف دولار، أي ما يوازي 42 مليونا و960 ألف جنيه مصري تقريبًا، خلال عام 2019.

وبحسب بيان اليوم، تلقى الوزير تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بلبنان عادل يوسف، أشار فيه إلى أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، ولكنه يقوم بتحميلها على العامل مما يشكل عبئا جديداً علي العامل وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

وأضاف يوسف، أن مكتب التمثيل العمالي بلبنان وفر خلال عام 2019، نحو 780 فرصة عمل خارجية، منوها أنه تم حل 334 شكاوى للعمالة المصرية بالطرق الودية، وذلك من إجمالي441 شكوى، وتحويل 29 شكوى لحلها قضائيا، ويوجد 78 شكور قيد الدراسة.

كما أجرى المكتب 25 زيارة ميدانية، فضلا عقد 25 لقاءً مع الجالية المصرية لحل مشاكلها، بالإضافة 35 زيارة للمصالح الحكومية لإنهاء بعض الأعمال للعمالة المصرية، والرد على 2800 استفسار للعمالة المصرية من خلال المكتب مباشرة.