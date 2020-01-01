الحكومة توافق رسميًا على فتح توصيل الكهرباء للمباني العشوائية

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية.

ويأتي القرار الجديد من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.

وأعلنت الحكومة موافقتها على فتح باب استبدال الممارسة بالعدادات الكودية في بيان أصدرته منذ قليل، عقب اجتماعها الأسبوعي.​