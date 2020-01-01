رئيس مصر للطيران يتفقد العمل بمهبط مطار القاهرة ومنطقة الترانزيت

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران اليوم الأربعاء، سير عمل الخدمات الأرضية داخل مهبط مطار القاهرة الدولي، شاهد رئيس مصر للطيران مواقع العمل تحت الطائرات ومنطقة الفرز وتابع نظام العمل بها، كما اطمأن على انتظام الحركة بمنطقة الترانزيت داخل الصالة الموسمية، ومبنى 3 بالمطار.

وبحسب بيان، تابع الطيار أحمد عادل عمل منطقة "البوش باك" و"مظهر الكبائن"، والتي تم ضمها حديثا لأنشطة الخدمات الأرضية من شركة الصيانة الفنية، شاهد إيقاع العمل بهذه الأنشطة، وكيفية تناسقها مع الأنشطة الأخرى بالشركة.

وحرص أحمد عادل على تهنئة العاملين بالعام الجديد، وتقدم بالشكر على مجهوداتهم ونشاطهم الملحوظ خلال الفتره الماضية، وطالبهم بالاستمرار على نفس نهج العمل والاجتهاد خاصة مع موسم الشتاء الذي يشهد رواجاً سياحياً وتزداد فيه الرحلات القادمة من الدول الأوروبية.

رافق الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في جولته التفقدية المهندس مجدى محمدين رئيس شركة الخدمات الأرضية، والمهندس وليد الديب رئيس قطاع التشغيل، وعلاء عبد الرحمن مدير عام التحميل بالقاهرة.​