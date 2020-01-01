وكيل الأزهر وقائد قوات الدفاع الشعبي يكرمان أسر شهداء العمليات الإرهابية

كتب -محمود مصطفى:

كرم الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، واللواء وليد حمودة قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بعض أسر شهداء العمليات الإرهابية، خلال الندوة التثقيفية الثانية بين الأزهر والقوات المسلحة، التي عقدت صباح الأربعاء، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.

وكرم صالح وحمودة أسر شهداء العمليات الإرهابية وهم"النقيب إسلام علي أحمد عبدالسلام، الرقيب أول شرطة عبدالحميد العمروسي، والمجند عبدالرحمن جلال صبري عبدالهادي"، وتم منحهم هدايا عينية.

ويحضر الندوة الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وعدد كبير من وعاظ وواعظات الأزهر، وقيادات الهيئة العامة لتعليم الكبار ووزارة التربية والتعليم والأكاديمية المهنية لتدريب المعلمين.

وتأتي الندوة ضمن التعاون بين الأزهر الشريف و القوات المسلحة وفي ضوء البرنامج التنسيقي بين الأزهر الشريف وقيادة قوات الدفاع الشعبي، بشأن توعية المجتمع المدني بالجهود التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات لتنمية روح الانتماء والولاء للوطن.